Более 30 военнослужащих за сутки потеряли блокированные формирования ВСУ в Харьковской области. Такие данные сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, украинские подразделения также потеряли боевую бронированную машину и автомобиль.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении наземного робототехнического комплекса.

«За сутки потери блокированных вооружённых формирований ВСУ составили более 30 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что группировка войск «Север» пресекла попытку двух штурмовых групп ВСУ выйти из окружения в Харьковской области. По данным российских военных, украинские подразделения пытались прорваться из района Чёрное в направлении Слизнево.