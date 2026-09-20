Более 30 военных за сутки: МО РФ сообщило о потерях блокированных сил ВСУ под Харьковом
МО РФ: Блокированные части ВСУ за сутки потеряли более 30 военных
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Более 30 военнослужащих за сутки потеряли блокированные формирования ВСУ в Харьковской области. Такие данные сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, украинские подразделения также потеряли боевую бронированную машину и автомобиль.
Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении наземного робототехнического комплекса.
«За сутки потери блокированных вооружённых формирований ВСУ составили более 30 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что группировка войск «Север» пресекла попытку двух штурмовых групп ВСУ выйти из окружения в Харьковской области. По данным российских военных, украинские подразделения пытались прорваться из района Чёрное в направлении Слизнево.
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