Более 330 иностранцев выдворят из России после рейда на севере Москвы
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По итогам масштабного полицейского рейда на севере Москвы из России планируют выдворить 338 иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Во время оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции проверили улицы, общественные места, хостелы, гостиницы и жилые дома. Основной задачей было выявление иностранцев, нарушающих правила пребывания в стране.
По результатам проверок правоохранители составили 1406 административных протоколов в отношении иностранных граждан. Кроме того, принято 842 решения о запрете на въезд в Россию.
Рейд также позволил выявить признаки уголовных преступлений. Возбуждены 13 дел по фактам незаконного пересечения государственной границы и использования поддельных документов. Ещё 22 уголовных дела связаны с другими преступлениями.
Помимо этого, полицейские обнаружили троих иностранных граждан, находившихся в межгосударственном розыске. Обстоятельства совершённых ими предполагаемых правонарушений не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал о пресечении крупной схемы незаконной миграции в Москве и Подмосковье. По данным МВД, участники группы за деньги оформляли иностранцам поддельные документы для получения гражданства, вида на жительство, разрешений на работу и миграционного учёта. Среди подозреваемых оказались двое сотрудников районных миграционных подразделений. Правоохранители установили 20 эпизодов незаконной регистрации приезжих и возбудили уголовные дела.