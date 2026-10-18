Более 330 иностранцев выдворят из России после рейда на севере Москвы

По итогам масштабного полицейского рейда на севере Москвы из России планируют выдворить 338 иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Во время оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции проверили улицы, общественные места, хостелы, гостиницы и жилые дома. Основной задачей было выявление иностранцев, нарушающих правила пребывания в стране.

По результатам проверок правоохранители составили 1406 административных протоколов в отношении иностранных граждан. Кроме того, принято 842 решения о запрете на въезд в Россию.

Рейд также позволил выявить признаки уголовных преступлений. Возбуждены 13 дел по фактам незаконного пересечения государственной границы и использования поддельных документов. Ещё 22 уголовных дела связаны с другими преступлениями.

Помимо этого, полицейские обнаружили троих иностранных граждан, находившихся в межгосударственном розыске. Обстоятельства совершённых ими предполагаемых правонарушений не уточняются.