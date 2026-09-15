Более 330 тысяч морских черепах одновременно вышли на пляж в Мексике

Более 330 тысяч морских черепах прибыли к побережью Мексики в рамках ежегодной миграции. Массовый выход животных на берег стал природным явлением, которое называют «аррибада». Об этом пишет Daily Mail.

Более 330 тысяч морских черепах приплыли к берегам Мексики. Видео © X/ The Federal

Черепахи собрались на пляже Ла-Эскобилья в штате Оахака, чтобы отложить яйца. По данным местного заповедника, очередная волна миграции началась в марте, а тысячи животных появились на побережье менее чем за двое суток.

Такие массовые появления черепах считаются одним из самых впечатляющих природных событий. В этот период самки одновременно выходят из воды и занимают участок берега для размножения.

Однако специалисты предупреждают, что подобные миграции становятся всё более уязвимыми из-за изменения климата. Повышение температуры, изменение уровня моря и состояние прибрежных зон могут влиять на условия, необходимые для выживания животных.

Учёные отмечают, что морские черепахи сталкиваются с целым рядом угроз: от разрушения мест гнездования до изменений температуры песка, которая влияет на развитие потомства.

Несмотря на опасности, мексиканское побережье остаётся одним из важнейших мест размножения для некоторых видов морских черепах. Ежегодные миграции продолжают привлекать внимание защитников природы и исследователей.

Ранее Life.ru писал, что редкая морская черепаха Кемпа по кличке Росси продолжает восстановление после необычного путешествия длиной около 8 тысяч километров — от побережья Уэльса до Техаса. Сейчас животное находится в Хьюстонском зоопарке.