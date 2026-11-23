В Германии более 450 школ получили сообщения с угрозами взрыва. Массовую рассылку электронных писем подтвердили в полиции Фрайбурга.

«Согласно имеющейся информации, угрозы были разосланы по электронной почте по всей стране более чем в 450 школ», — говорится в сообщении правоохранителей.

Первые обращения о подозрительных письмах начали поступать в полицию утром 23 ноября. Правоохранители связались с органами управления образованием и оценили возможные риски для учебных заведений.

На данный момент полиция не обнаружила признаков конкретной угрозы для школ, получивших сообщения. В ряде регионов правоохранители рекомендовали не проводить эвакуацию и продолжить занятия в обычном режиме.

Теперь следователям предстоит установить, кто стоит за массовой рассылкой. Проводится расследование по факту нарушения общественного порядка путём угроз совершения преступления.

Ранее Life.ru сообщал о задержании 17-летнего подростка после ложного сообщения о минировании школы в бельгийском Мехелене. Тогда учебное заведение закрыли на весь день, однако прибывшие сапёры не обнаружили взрывных устройств.