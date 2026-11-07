Ирландская телерадиокомпания RTÉ и болгарский телеканал Nova TV получили письма с угрозами взрывов, подписанные именем «Михаил Андропов». Это тот же отправитель, что заявил о причастности к волне ложных сообщений о минировании самолётов в Европе и пригрозил новыми атаками. Об этом сообщил Reuters.

Оба письма имели заголовок «Послание Западу». Автор утверждал, что его сообщник заложил взрывное устройство в здании адресата, которое должно было сработать через 45 минут. В числе следующих целей он назвал пассажирские самолёты, круизные лайнеры, метро и поезда.

После получения угроз RTÉ эвакуировала сотрудников из комплекса в Дублине. Полиция более трёх часов обследовала помещения, но взрывчатки не обнаружила. На время проверки телерадиокомпания заменила обычные программы музыкой и записанными сообщениями. В Софии также провели эвакуацию редакции Nova TV, однако вещание телеканала не прерывалось. Угрозы получили и другие ирландские и британские медиакомпании, включая Sky News и Irish Independent.

Журналисты RTÉ обнаружили возможную техническую зацепку. Адрес отправителя был связан с учебным заведением в Литве, а данные учётной записи фигурировали как минимум в двух утечках. Эксперт по кибербезопасности Мацей Маковский предположил, что злоумышленник мог получить доступ к настоящему почтовому аккаунту и использовать его для рассылки угроз. Об этом сообщила RTÉ в собственном расследовании.

Ирландская полиция также изучает сходство этих сообщений с угрозами, которые ранее получали школы в графстве Карлоу. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что власти пока не установили, действовал ли один человек или организованная группа. Правоохранительные органы взаимодействуют с европейскими коллегами, чтобы выяснить происхождение сообщений и найти отправителей.

Ранее Life.ru писал, что только за пятницу, 6 ноября, предупреждения о возможной взрывчатке получили не менее 15 пассажирских рейсов. Самолёты проверяют силовики, некоторые экипажи вынуждены менять маршруты, а в аэропортах усиливают меры безопасности. Наибольшее количество тревожных сообщений зафиксировали в Чехии. Угрозы затронули девять рейсов, связанных с аэропортом Праги. Четыре самолёта направлялись в чешскую столицу, ещё пять готовились к вылету.