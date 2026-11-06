Неизвестные, ранее заявившие о причастности к массовым сообщениям о минировании самолётов в Европе, пригрозили новой волной атак. В числе возможных целей они назвали пассажирские лайнеры, круизные суда, станции метро и поезда. Об этом сообщает Financial Times, получившая доступ к письму с угрозами.

В послании утверждается, что недавние инциденты были лишь началом более масштабных действий. «События этой недели — лишь малая часть того, что ждёт Европу в ближайшем будущем», — говорится в тексте.

По информации Reuters, аналогичные электронные письма получили редакции нескольких европейских СМИ. Их автор представился Михаилом Андроповым и объявил себя одним из руководителей группы, якобы организовавшей серию угроз в адрес пассажирской авиации. Установить личность отправителя и проверить достоверность его заявлений пока не удалось.

По последним данным, только за пятницу, 6 ноября, предупреждения о возможной взрывчатке получили не менее 15 пассажирских рейсов. Самолёты проверяют силовики, некоторые экипажи вынуждены менять маршруты, а в аэропортах усиливают меры безопасности. Наибольшее количество тревожных сообщений зафиксировали в Чехии. Угрозы затронули девять рейсов, связанных с аэропортом Праги. Четыре самолёта направлялись в чешскую столицу, ещё пять готовились к вылету. Полиция организовала проверки бортов, однако работа воздушной гавани практически не изменилась.