В Испании поступили ложные сообщения об угрозе взрыва на трёх авиарейсах
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Ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах затронули как минимум три пассажирских рейса в Испании 5 ноября. Угрозы поступили в международный аэропорт Мадрид-Барахас и коснулись самолётов авиакомпаний Iberia и Air Europa. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на оператора испанских аэропортов Aena.
По данным агентства, предупреждения касались двух рейсов Iberia, следовавших в Мадрид из Рима и Милана, а также самолёта Air Europa, который должен был вылететь из испанской столицы в Париж.
Оба лайнера Iberia благополучно приземлились в Мадриде около 10:00 по местному времени. Пассажиры покинули самолёты без происшествий с соблюдением установленных мер безопасности.
Самолёт Air Europa в момент поступления угрозы ещё находился на земле. Пассажиров высадили, после чего специалисты провели необходимые проверки. Когда информация о взрывном устройстве не подтвердилась, подготовку к рейсу возобновили.
После получения предупреждений в аэропорту создали специальный комитет безопасности с участием правоохранительных органов. Проверки показали, что все три угрозы оказались ложными.
Инциденты в Испании стали частью новой волны сообщений о минировании европейских самолётов. По данным СМИ, 5 ноября аналогичные угрозы затронули не менее 13 рейсов. В ряде стран лайнеры перенаправляли на другие аэродромы, а в Болгарии и Италии для их сопровождения задействовали истребители.
Ранее Life.ru сообщал о новой волне угроз взрыва на борту более десяти самолётов в Европе 5 ноября. В частности, лайнер Aer Lingus, направлявшийся из Дублина в Рим, перенаправили на военную авиабазу во Франции. Также сообщения о минировании получили самолёты в Болгарии, Чехии, Польше и других странах. Ранее, 3 ноября, аналогичные угрозы затронули семь европейских рейсов, однако взрывчатку ни на одном из них не обнаружили.