Ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах затронули как минимум три пассажирских рейса в Испании 5 ноября. Угрозы поступили в международный аэропорт Мадрид-Барахас и коснулись самолётов авиакомпаний Iberia и Air Europa. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на оператора испанских аэропортов Aena.

По данным агентства, предупреждения касались двух рейсов Iberia, следовавших в Мадрид из Рима и Милана, а также самолёта Air Europa, который должен был вылететь из испанской столицы в Париж.

Оба лайнера Iberia благополучно приземлились в Мадриде около 10:00 по местному времени. Пассажиры покинули самолёты без происшествий с соблюдением установленных мер безопасности.

Самолёт Air Europa в момент поступления угрозы ещё находился на земле. Пассажиров высадили, после чего специалисты провели необходимые проверки. Когда информация о взрывном устройстве не подтвердилась, подготовку к рейсу возобновили.

После получения предупреждений в аэропорту создали специальный комитет безопасности с участием правоохранительных органов. Проверки показали, что все три угрозы оказались ложными.

Инциденты в Испании стали частью новой волны сообщений о минировании европейских самолётов. По данным СМИ, 5 ноября аналогичные угрозы затронули не менее 13 рейсов. В ряде стран лайнеры перенаправляли на другие аэродромы, а в Болгарии и Италии для их сопровождения задействовали истребители.