В Бельгии задержали подростка после сообщения о минировании школы
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В бельгийском Мехелене задержали 17-летнего подростка по подозрению в ложном сообщении о минировании школы. После поступившей угрозы учебное заведение пришлось закрыть на весь день. Об этом сообщил телеканал RTBF.
Здание обследовали сапёры, однако никаких взрывных устройств они не обнаружили. Несмотря на отсутствие опасных предметов, занятия в этот день проводить не стали.
Серия подобных происшествий затронула и другие европейские страны. В Италии 11 ноября анонимные письма с угрозами взрыва получили около 6300 школ. В сотнях учебных заведений пришлось проводить эвакуацию, а премьер-министр Джорджа Мелони созвала экстренное совещание с участием министров и представителей служб безопасности.