В бельгийском Мехелене задержали 17-летнего подростка по подозрению в ложном сообщении о минировании школы. После поступившей угрозы учебное заведение пришлось закрыть на весь день. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Здание обследовали сапёры, однако никаких взрывных устройств они не обнаружили. Несмотря на отсутствие опасных предметов, занятия в этот день проводить не стали.