В Италии тысячи государственных школ получили электронные письма с угрозами взрывов. По данным Corriere della Sera, рассылка затронула около 6300 из 7476 государственных учебных учреждений страны. В сотнях школ пришлось прервать занятия и эвакуировать детей.

Угрожающие сообщения начали поступать утром 11 ноября, примерно в 09:50 по местному времени. Как сообщает La Repubblica, автор письма утверждал, что в зданиях заложены взрывные устройства с дистанционным управлением.

Массовые эвакуации прошли в Риме, Милане, Неаполе, Палермо, Болонье и других городах. По информации итальянского министра образования Джузеппе Вальдитары, число школ, в которых объявляли тревогу, достигло как минимум 300. На места выехали полицейские, карабинеры и сапёры. Специалисты обследуют здания, а сотрудники почтовой полиции выясняют происхождение электронных сообщений.