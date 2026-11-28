Минувшая ночь выдалась напряжённой для Ростовской области: силы ПВО уничтожили более 50 украинских беспилотников, атаковавших регион. Воздушные цели сбивали над Новошахтинском и семью районами Дона. О результатах отражения атаки утром 28 ноября сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Под ударом, по данным главы региона, оказались Боковский, Верхнедонской, Красносулинский, Обливский, Усть-Донецкий, Чертковский и Шолоховский районы.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях на земле пока уточняется. Оперативные службы устанавливают последствия ночного налёта.

Слюсарь также напомнил жителям о действующем в Ростовской области запрете на фото- и видеосъёмку атак беспилотников. Нельзя и публиковать в интернете материалы, связанные с такими происшествиями.

Ранее Life.ru писал, что за одну ночь российские силы ПВО уничтожили 318 беспилотников над 11 регионами страны. Под налёт попали в том числе Ростовская, Ленинградская, Брянская и Белгородская области, а также Крым. Масштаб атаки охватил сразу несколько направлений — от юга России до Северо-Запада.