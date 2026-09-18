Более 50 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, есть повреждения на земле

Более 50 беспилотников уничтожили минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь утром 18 сентября.

БПЛА были уничтожены в Батайске, Таганроге и Ростове-на-Дону, а также в Азовском, Мясниковском, Аксайском, Каменском и Матвеево-Курганском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал.

Падение обломков привело к повреждениям на земле. В Батайске выбило стёкла в частном доме. В Азове пострадали пять домов и четыре автомобиля. Кроме того, в четырёх домовладениях повреждены подводящие газовые трубы, поэтому подачу топлива временно остановили. Угрозы для жителей нет. Ещё в двух местах оборваны линии электропередачи.

В Неклиновском районе повреждены кровля и остекление восьми многоквартирных домов, а также четыре автомобиля.

На местах работают экстренные службы. После завершения их работы специалисты местных администраций оценят причинённый ущерб. Власти пообещали оказать пострадавшим жителям необходимую помощь.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, находиться в помещениях и не подходить к окнам.

Всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 629 украинских БПЛА. Дроны были уничтожены над рядом российских регионов, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.