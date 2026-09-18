Обломки дрона повредили квартиру и крышу жилого дома в Махачкале

Обломки БПЛА при отражении атаки повредили кровлю жилого дома в Махачкале. Об этом сообщил врио главы Дагестана Фёдор Щукин.

На крыше возникло небольшое возгорание, которое уже потушили. Также повреждена одна квартира на верхнем этаже здания. Жертв нет. На месте работают экстренные службы, жильцам пострадавшей квартиры окажут необходимую помощь.

«Выехал на место. Все экстренные службы работают по ликвидации последствий», — говорится в сообщени.

Щукин призвал жителей Дагестана не публиковать фотографии и видео работы ПВО, полёта беспилотников и последствий падения их фрагментов.

Ранее Life.ru сообщал о другой атаке БПЛА на Махачкалу. 10 сентября после падения обломков беспилотников загорелись объекты портовой инфраструктуры и Аварский музыкально-драматический театр. Возгорания потушили, тогда также обошлось без пострадавших.