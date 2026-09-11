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Регион
Опубликовано 11 сентября, 13:47

Более 50 тысяч хасидов собрались в Умани и молятся за мир на Украине

Обложка © Суспільне Черкаси

Обложка © Суспільне Черкаси

Более 50 тысяч хасидов приехали в украинскую Умань на празднование Рош ха-Шана. В городе проходят массовые молитвы, в том числе за мир на Украине. Об этом сообщил представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

Более 50 тысяч хасидов собрались в Умани и молятся за мир на Украине. Видео © Суспільне Черкаси

Основные торжества начались вечером 11 сентября. Паломники собираются возле могилы рабби Нахмана из Брацлава — основателя брацлавского хасидизма.

Одним из центральных событий становится молитва Тикун а-Клали. Она включает чтение десяти псалмов и традиционно собирает тысячи верующих. В дни паломничества хасиды также проводят отдельную молитву за мир на Украине.

Большинство прибывших приехали из Израиля. Также среди паломников есть жители США, Канады и европейских стран.

В МИД Украины заявили, что не могут гарантировать безопасность хасидам в Умани
В МИД Украины заявили, что не могут гарантировать безопасность хасидам в Умани

Ранее Life.ru рассказывал, что в Умань прибыли израильские полицейские для охраны паломников во время Рош ха-Шана. Они вместе с украинскими силовиками начали круглосуточно патрулировать районы проживания и молитв хасидов. В прошлом году город посетили более 35 тысяч паломников, поэтому власти заранее усилили меры безопасности.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, один из важнейших праздников иудаизма, который отмечается в первые два дня месяца тишрей по еврейскому календарю и обычно приходится на сентябрь или октябрь. Праздник знаменует начало нового года и десяти дней покаяния, завершающихся Йом-Кипуром — Днём искупления. Одна из главных традиций Рош ха-Шана — трубление в шофар, ритуальный инструмент из бараньего рога. За праздничным столом принято есть яблоки с мёдом как пожелание сладкого года, гранаты и круглую халу. В 2026 году Рош ха-Шана начинается вечером 11 сентября и завершается вечером 13 сентября.

Больше новостей о религиозных традициях и жизни конфессий — в разделе «Религия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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