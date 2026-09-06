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Опубликовано 6 сентября, 08:55

В Умань нагрянули израильские полицейские: хасидов берут под особый контроль

Израильские полицейские прибыли в Умань для охраны хасидов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NECHAMA VID

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NECHAMA VID

Дополнительные силы безопасности появились в украинской Умани накануне празднования Рош ха-Шана. Израильские полицейские будут вместе с местными правоохранителями следить за порядком в районах проживания и паломничества хасидов. Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

«В Умань прибыли израильские полицейские, которые совместно с украинскими коллегами будут обеспечивать общественный порядок и безопасность в районе проживания и паломничества хасидов во время празднования еврейского нового года», — говорится в сообщении.

Оставаться в городе иностранные правоохранители намерены до окончания праздничных мероприятий. Сейчас они уже патрулируют улицы вместе с украинскими полицейскими, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии. Помимо патрулирования, силовики проводят среди паломников разъяснительную работу. При этом точное количество прибывших из Израиля сотрудников украинская полиция не раскрыла.

Главной точкой притяжения для паломников в Умани является могила рабби Нахмана — основателя брацлавского хасидизма. Ежегодно к ней приезжают десятки тысяч евреев, приурочивая паломничество к празднованию Рош ха-Шана.

Масштаб мероприятия остаётся значительным: в прошлом году украинский город посетили более 35 тысяч паломников-хасидов. На время праздника для обеспечения безопасности в Умани задействованы сразу несколько силовых структур.

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Ранее украинский МИД предупредил паломников-хасидов о рисках, связанных с поездкой в Умань на празднование Рош ха-Шана. Ведомство рекомендовало иностранцам учитывать складывающуюся в стране обстановку перед путешествием. Полной безопасности для граждан других государств украинские власти гарантировать не могут, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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Милена Скрипальщикова
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