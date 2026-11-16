В Ессентуках скончался известный российский парашютист, мастер спорта СССР Евгений Клепов, совершивший за свою карьеру более пяти тысяч прыжков. О смерти спортсмена сообщила администрация города.

Клепов посвятил около 40 лет работе в Ессентукском аэроклубе, где подготовил несколько поколений парашютистов. Он побеждал на всесоюзных соревнованиях и становился чемпионом России по точности приземления.

Одним из самых известных достижений спортсмена стал прыжок с парашютом на вершину Эльбруса в 1993 году. По информации Ессентукского авиационно-спортивного клуба, за это достижение его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Однако сам Клепов считал одним из наиболее сложных прыжок на гору Бештау в Минераловодском округе. Из-за особенностей рельефа и мощных восходящих потоков воздуха приземление там представляло серьёзную опасность. В биографии спортсмена также был необычный прыжок с самолёта Ан-2 с использованием тросового крепления к воздушному судну.

Коллеги вспоминают Клепова как опытного наставника, который не только обучал парашютному спорту, но и уделял особое внимание безопасности учеников.

Прощание с Евгением Клеповым состоится 17 ноября в 11:00 в больничном храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Ессентуках по адресу: улица Октябрьская, 464.

Ранее Life.ru сообщал о гибели опытного парашютиста Сергея Сергиенко в Рязанской области. 57-летний спортсмен получил смертельные травмы при приземлении на аэродроме «Крутицы». После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.