Купол повёл себя нестабильно: Парашютист-рекордсмен погиб при прыжке под Рязанью

57-летний парашютист Сергей Сергиенко погиб после прыжка на аэродроме «Крутицы» в Рязанской области. Об этом сообщает SHOT. По данным канала, спортсмен участвовал в прыжке большой формацией с двух самолётов с высоты около шести тысяч метров.

Парашютист-рекордсмен погиб после прыжка под Рязанью. Фото © SHOT

Очевидцы утверждают, что при снижении у Сергиенко возникли проблемы с основным парашютом. Купол якобы вёл себя нестабильно, а примерно в шести метрах от земли резко ушёл вперёд.

После жёсткого приземления парашютист получил тяжёлые травмы. Его увезли на скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось, пишет SHOT.

По информации канала, Сергиенко занимался парашютным спортом много лет и совершил несколько тысяч прыжков. Он участвовал в российских и мировых рекордных формациях, а также в проекте «Серёжи», объединявшем парашютистов с этим именем.

Ранее Life.ru сообщал, что в горах Кабардино-Балкарии погиб 69-летний парапланерист из Свердловской области. Его парашют заметили застрявшим в кронах деревьев в Черекском ущелье, после чего спасатели обнаружили тело мужчины. Следователи начали доследственную проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу.