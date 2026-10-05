СК возбудил дело после гибели парашютиста под Рязанью

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 57-летнего парашютиста Сергея Сергиенко на аэродроме Крутицы в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

СК завёл дело после гибели парашютиста под Рязанью. Фото © Max / Западное МСУТ СК России

Дело расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть человека — п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Осмотр места происшествия продолжается.

Как сообщалось, 57-летний парашютист Сергей Сергиенко погиб после прыжка на аэродроме «Крутицы» в Рязанской области. Очевидцы утверждают, что при снижении у спортсмена возникли проблемы с основным парашютом. Купол вёл себя нестабильно, а примерно в шести метрах от земли резко ушёл вперёд. Сергиенко получил тяжёлые травмы и умер в больнице.