Более 550 тысяч конкурсантов и 41 страна: Чернышенко подвёл итоги чемпионатного движения

Более 550 тысяч человек из России и 41 иностранного государства стали конкурсантами чемпионатного движения по профессиональному мастерству в 2026 году. Такие данные привёл вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании оргкомитета по проведению чемпионатов профмастерства.

Участники заседания подвели итоги уже состоявшихся соревнований и обсудили два крупных финала, которые ещё предстоит провести до конца года. Речь идёт о Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве и заключительном этапе чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге.

Отдельное внимание Чернышенко уделил участию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в чемпионатном движении. В День воссоединения регионов с Россией вице-премьер поручил обеспечивать их дальнейшее активное вовлечение в соревнования по профессиональному мастерству.

В 2026 году календарь чемпионатного движения охватил сразу несколько крупных площадок. Финалы «Профессионалов» проходили в Нижнем Новгороде и Калуге, в Казани состоялся специальный чемпионат «Абилимпикс» среди участников СВО, а в Великом Новгороде завершился Чемпионат высоких технологий.

Последний в этом году был полностью посвящён транспортной отрасли. Конкурсанты соревновались по 20 перспективным и инновационным компетенциям, а всего мероприятие объединило более 15 тысяч участников и гостей из России и 30 зарубежных стран.

В Казани чемпионат «Абилимпикс» для ветеранов СВО собрал более 600 участников из 86 российских регионов. Они соревновались по 21 компетенции — от сварочного и слесарного дела до управления беспилотниками, кулинарии и массажа.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что соревнования всё теснее связывают с реальными кадровыми запросами российской экономики. По его словам, работодатели отмечают рост уровня подготовки конкурсантов и качества организации чемпионатов.

До конца года чемпионатному движению предстоят ещё два крупных события. С 31 октября по 3 ноября в московском «Тимирязев Центре» состоится Национальный чемпионат «Абилимпикс». Ранее Минпросвещения сообщало, что только в его региональном этапе в этом году приняли участие более 35 тысяч человек, а движение поддерживают свыше трёх тысяч работодателей.

Затем с 30 ноября по 5 декабря Санкт-Петербург примет финал чемпионата «Профессионалы». Связь соревнований с трудоустройством становится одним из ключевых направлений чемпионатного движения. Более десяти тысяч предприятий и компаний сегодня поддерживают «Профессионалов». В 2026 году работодатели предложили участникам свыше 50 тысяч стажировок и вакансий.