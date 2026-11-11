Более 60% женщин, принявших участие в исследовании немецкой армии, сообщили, что сталкивались с сексуальными домогательствами во время службы. Такие результаты анонимного опроса Потсдамского центра военной истории и социальных наук Бундесвера приводит газета Bild.

Всего на вопросы исследователей ответили более четырёх тысяч женщин-военнослужащих. Почти 40% участниц рассказали о непристойных замечаниях и комментариях сексуального характера со стороны сослуживцев. Ещё 15% пожаловались на нежелательную съёмку или использование их изображений, в том числе изменённых с помощью искусственного интеллекта.

При этом случаи домогательств не ограничивались словами и фотографиями. Более 8% опрошенных сообщили о физическом воздействии сексуального характера, а 2% — о сексуальном насилии. Около трети участниц признались, что не сообщали о подобных происшествиях начальству или не стали бы этого делать из-за недоверия к командованию.

Результаты исследования 11 ноября представил министр обороны Германии Борис Писториус. Немецкое военное ведомство намерено усилить профилактику сексуальных домогательств, ввести дополнительное обучение военнослужащих и повысить ответственность командиров за реагирование на жалобы.

При этом авторы исследования направили приглашения примерно 25 тысячам действующих и бывших военнослужащих женщин, но участие приняли лишь немногим более 17%. Поэтому результаты характеризуют прежде всего опыт ответивших на вопросы, а не позволяют автоматически распространить полученные проценты на всех женщин в Бундесвере.