Более 60% опрошенных женщин-военнослужащих Бундесвера заявили о домогательствах
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Более 60% женщин, принявших участие в исследовании немецкой армии, сообщили, что сталкивались с сексуальными домогательствами во время службы. Такие результаты анонимного опроса Потсдамского центра военной истории и социальных наук Бундесвера приводит газета Bild.
Всего на вопросы исследователей ответили более четырёх тысяч женщин-военнослужащих. Почти 40% участниц рассказали о непристойных замечаниях и комментариях сексуального характера со стороны сослуживцев. Ещё 15% пожаловались на нежелательную съёмку или использование их изображений, в том числе изменённых с помощью искусственного интеллекта.
При этом случаи домогательств не ограничивались словами и фотографиями. Более 8% опрошенных сообщили о физическом воздействии сексуального характера, а 2% — о сексуальном насилии. Около трети участниц признались, что не сообщали о подобных происшествиях начальству или не стали бы этого делать из-за недоверия к командованию.
Результаты исследования 11 ноября представил министр обороны Германии Борис Писториус. Немецкое военное ведомство намерено усилить профилактику сексуальных домогательств, ввести дополнительное обучение военнослужащих и повысить ответственность командиров за реагирование на жалобы.
При этом авторы исследования направили приглашения примерно 25 тысячам действующих и бывших военнослужащих женщин, но участие приняли лишь немногим более 17%. Поэтому результаты характеризуют прежде всего опыт ответивших на вопросы, а не позволяют автоматически распространить полученные проценты на всех женщин в Бундесвере.
Ранее Life.ru сообщал о проблеме сексуальных домогательств в федеральной полиции Германии. Согласно докладу уполномоченного бундестага по вопросам полиции, сотрудницы сталкивались с неподобающим поведением коллег, а после подачи жалоб некоторые из них подвергались дисциплинарным процедурам. В ряде случаев руководство также отклоняло просьбы пострадавших о переводе в другие подразделения.