Рассказала об издевательствах командиров и погибла: История украинской военной с позывным Демон

На фронте погибла украинская военнослужащая Валерия Степанова с позывным Демон, которая незадолго до смерти публично обвинила командиров ВСУ в домогательствах, угрозах и избиениях. Теперь активисты требуют независимого расследования её гибели, не исключая необходимости проверить действия военного руководства, пишет «Страна.ua».

Степанова служила оператором FPV-дронов в 432-м отдельном полку беспилотных систем ВСУ. По информации СМИ, она погибла при атаке российского беспилотника во время выполнения боевого задания. Однако известно, что в августе 2026 года военнослужащая рассказала о насилии, с которым, по её словам, столкнулась в 118-й отдельной бригаде территориальной обороны.

Степанова утверждала, что представители командования пытались принудить её к употреблению алкоголя, домогались и угрожали ей. После огласки произошедшего её перевели в другой батальон той же бригады.

Однако и на новом месте, как рассказывала сама Валерия, издевательства не прекратились. Она заявляла, что подвергалась избиениям и удушению. Позднее военнослужащая покинула часть без разрешения, а затем продолжила службу в 432-м полку беспилотных систем.

После сообщения о гибели Степановой представители проекта «Вона стоїть» призвали украинские власти провести независимую проверку. Активисты требуют выяснить не только обстоятельства последнего боевого задания, но и то, как командование отреагировало на прежние жалобы военнослужащей.

Ранее Life.ru рассказывал о жалобах Валерии Степановой на домогательства и избиения со стороны командиров 118-й бригады ВСУ. По её словам, после отказа употреблять спиртное вместе с сослуживцами она столкнулась с угрозами и физическим насилием, а последующий перевод в другое подразделение не помог решить проблему.