Более 600 артистов из разных регионов России вышли на одну сцену в Национальном центре «Россия», представив музыкально-хореографическую притчу «Хоровод. Энергия единства». Первый из трёх заключительных показов состоялся 10 ноября и объединил народные танцы, современную хореографию, битбокс и этническую музыку. Постановка вызвала восторженные отклики зрителей.

Более 600 артистов выступили на шоу «Хоровод» в НЦ «Россия». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

«Культура — универсальный язык общения между людьми, понятный каждому. А русская культура — особенное богатство, основанное на единстве наших многочисленных народов», — рассказала заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

Зрители увидели казачий пляс, лезгинку, карельские, бурятские, якутские и крымскотатарские танцы в необычном музыкальном сопровождении. Вместе с национальными ансамблями выступили солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов, чемпион мира по битбоксу Вахтанг и мастер горлового пения Анастасия Бобровка. Красочные костюмы дополнили объёмные 3D-декорации, вдохновлённые традиционным искусством мозаики.

Одним из неожиданных моментов стало появление на сцене настоящего коня. Верхом выехала солистка адыгейского ансамбля «Исламей» Саният Тлукашаова. Вместе с Вахтангом она представила номер «Созвучие», в котором современный битбокс соединился с национальными музыкальными традициями.

В основе сюжета лежит образ родника как места, вокруг которого зарождается жизнь и собираются люди. По словам главного режиссёра Чулпан Пиотровской, через этот символ авторы раскрывают темы природы, любви, семьи и преемственности поколений. Отдельные номера посвящены материнскому благословению и связи человека с родной землёй.

Кульминацией вечера стал «Перепляс. Наш народ — в хоровод». Коллективы представили свои танцевальные традиции в формате сценического состязания, после чего объединились в большой круг вместе со зрителями. Именно этот образ стал центральным символом постановки, завершающей годовой культурно-просветительский цикл.

Следующие показы запланированы на 11 и 12 ноября. Посетить их можно бесплатно по предварительной регистрации. Кроме того, организаторы анонсировали телевизионную версию спектакля, которую в ноябре покажет Первый канал.