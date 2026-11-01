Более 650 населённых пунктов Житомирской области остались без света
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Более 650 населённых пунктов Житомирской области Украины остались без электричества после ударов по энергетической инфраструктуре. О масштабных отключениях сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.
Ночью 1 ноября под удар также попали энергообъекты Винницкой области. Глава региональной администрации Наталья Заболотная сообщила о повреждении вышки мобильной связи.
Последствия воздушной атаки зафиксировали и в Черкасской области. В Умани упавшая воздушная цель повредила тепловую сеть. По данным главы областной администрации Игоря Табурца, в регионе обезвредили 38 беспилотников. Воздушная тревога в Черкасском и Золотоношском районах к утру продолжалась почти 19 часов.
Ранее Life.ru рассказывал о масштабном отключении электричества в Житомирской области 23 октября. Тогда из-за повреждений энергетической инфраструктуры без света остались более 900 населённых пунктов. Точное число потребителей, затронутых авариями, региональные власти не раскрывали.
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