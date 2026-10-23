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Опубликовано 23 октября, 12:40

Более 900 населённых пунктов Житомирской области остались без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

Более 900 населённых пунктов Житомирской области Украины остались без электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава региональной администрации Виталий Бунечко.

«Отключенными от энергоснабжения остаются более 900 населённых пунктов области», — написал чиновник.

Масштабные перебои с электроснабжением затронули населённые пункты по всей области. При этом точное число жителей, оставшихся без электричества, не приводится. Бунечко также не сообщил, сколько именно объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения.

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Ранее стало известно о новом отключении электричества в Киеве из-за повреждения энергообъекта на правом берегу Днепра. Авария произошла в Шевченковском районе украинской столицы. Незадолго до этого перебои с электроснабжением затронули ещё три района города — Святошинский, Соломенский и Печерский.

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Юрий Лысенко
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