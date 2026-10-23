Более 900 населённых пунктов Житомирской области остались без света
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Более 900 населённых пунктов Житомирской области Украины остались без электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава региональной администрации Виталий Бунечко.
«Отключенными от энергоснабжения остаются более 900 населённых пунктов области», — написал чиновник.
Масштабные перебои с электроснабжением затронули населённые пункты по всей области. При этом точное число жителей, оставшихся без электричества, не приводится. Бунечко также не сообщил, сколько именно объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения.
Ранее стало известно о новом отключении электричества в Киеве из-за повреждения энергообъекта на правом берегу Днепра. Авария произошла в Шевченковском районе украинской столицы. Незадолго до этого перебои с электроснабжением затронули ещё три района города — Святошинский, Соломенский и Печерский.