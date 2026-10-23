Более 900 населённых пунктов Житомирской области остались без света

Более 900 населённых пунктов Житомирской области Украины остались без электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава региональной администрации Виталий Бунечко.

«Отключенными от энергоснабжения остаются более 900 населённых пунктов области», — написал чиновник.

Масштабные перебои с электроснабжением затронули населённые пункты по всей области. При этом точное число жителей, оставшихся без электричества, не приводится. Бунечко также не сообщил, сколько именно объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения.