Часть Киева вновь осталась без света: Повреждён энергообъект на правом берегу

Часть правобережного Киева осталась без электричества из-за аварии на энергетическом объекте в Шевченковском районе города. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Перебои с электроснабжением начались после повреждения энергетической инфраструктуры. Ещё вечером 20 октября компания ДТЭК сообщила о частичном обесточивании четырёх районов столицы — Шевченковского, Святошинского, Соломенского и Печерского.

На фоне перебоев с электричеством в Киеве временно приостанавливали движение поездов метро. По словам представителя подземки, остановка продлилась около пяти минут, после чего движение восстановили. Энергетики также приступили к работам по возвращению электроснабжения.

Ранее Life.ru рассказывал, что 15 октября часть Киева и Киевской области уже оставалась без электричества из-за повреждения критической инфраструктуры. Тогда украинское Минэнерго предупредило, что восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка. Ещё в начале месяца мэр Виталий Кличко объявил о переходе столицы в режим «выживания». По его словам, городские власти начали устанавливать резервные системы отопления и создавать запасы топлива, продуктов и питьевой воды на случай длительных перебоев в работе коммунальной инфраструктуры.