Более 70 судов прошли через Баб-эль-Мандебский пролив за два дня

Через Баб-эль-Мандебский пролив за два дня прошли 73 судна на фоне сообщений о переходе района под контроль хуситов. Движение через пролив продолжилось 10 и 11 сентября, сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на источник в министерстве транспорта хуситов.

По данным собеседника телеканала, 10 сентября пролив пересекли 36 судов. Ещё 37 прошли через него на следующий день.

«За два прошедших дня Баб-эль-Мандебский пролив пересекли 73 судна», — сказал он.

Источник также сообщил, что ограничения на судоходство в Красном море и Ормузском проливе распространяются только на саудовские суда. О запрете для кораблей других стран собеседник телеканала не заявлял.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и остаётся одним из ключевых маршрутов международного судоходства.

Ранее сообщалось, что хуситы заняли основные населённые пункты у Баб-эль-Мандебского пролива и на западном побережье Красного моря. Военный источник утверждал, что силы движения взяли под контроль стратегически важный остров Перим и пляж Аз-Заафур, при этом независимого подтверждения этих данных не поступало. Также сообщалось о высадке подразделений хуситов на архипелаге Ханиш, где они, по данным источника, установили контроль над несколькими островами и взяли в плен военнослужащих.