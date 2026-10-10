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Регион
Опубликовано 10 октября, 16:05

Более 880 тысяч абонентов остались без света в трёх штатах США из-за урагана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Более 880 тысяч абонентов остались без электричества во Флориде, Алабаме и Джорджии на фоне урагана «Исайяс». Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage, который отслеживает отключения электричества в США.

Согласно последним данным, во Флориде обесточены 439 443 абонента, в Алабаме — 316 485, а в Джорджии — 126 141. В общей сложности в трёх штатах без света остались 882 069 потребителей электроэнергии.

Ураган «Исайяс» обрушился на побережье Флориды вечером 9 октября. По информации Национального центра по наблюдению за ураганами США, в момент выхода на сушу максимальная устойчивая скорость ветра составляла около 169 километров в час. Стихии присвоили вторую категорию по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона.

Сильный ветер повалил деревья и линии электропередачи, а проливные дожди привели к затоплению дорог. После прохождения через Флориду ураган начал ослабевать, однако его последствия продолжили ощущаться в соседних штатах. Метеорологи предупредили об угрозе внезапных наводнений и торнадо на юго-востоке США. Международная служба мониторинга интернета NetBlocks также сообщила о перебоях с интернет-соединением в отдельных районах Флориды на фоне непогоды.

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Стихия достигла побережья вечером 9 октября в районе города Дестин. Скорость устойчивого ветра составляла 165 км/ч, а отдельные порывы достигали 187 км/ч. Урагану присвоили вторую категорию опасности, власти объявили эвакуацию в наиболее уязвимых прибрежных районах.

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Юрий Лысенко
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