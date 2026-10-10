Ураган «Исаиас» обрушился на Флориду, почти 300 тысяч потребителей без света

Мощный ураган «Исаиас» обрушился на американский штат Флорида, оставив без электричества почти 300 тысяч потребителей. Стихия достигла побережья вечером 9 октября в районе города Дестин, подтвердил Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

Сильный ветер и дождь повредили навес автозаправочной станции в городе Крествью, штат Флорида. Видео © X / NStewWX

В момент выхода на сушу скорость устойчивого ветра достигала 165 км/ч, а порывы в отдельных районах разгонялись до 187 км/ч. Урагану присвоили вторую категорию по шкале Саффира — Симпсона.

«Исаиас» движется на север со скоростью около 31 км/ч, постепенно продвигаясь вглубь Соединённых Штатов. Метеорологи предупреждают об опасности внезапных наводнений, разрушительных порывов ветра и подъёма уровня воды у побережья.

По данным мониторингового ресурса PowerOutage, на момент проверки электроснабжение отсутствовало примерно у 299 тысяч потребителей во Флориде. Серьёзные перебои также зафиксированы в соседней Алабаме. В общей сложности без света в двух штатах оказались свыше 400 тысяч домов и предприятий.

Перед приближением стихии власти объявили обязательную эвакуацию в наиболее уязвимых прибрежных районах. Во Флориде для ликвидации последствий урагана мобилизовали около пяти тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Непогода угрожает и энергетической отрасли США. Ранее американское Министерство энергетики предупреждало о возможных серьёзных перебоях в добыче нефти и газа, а также работе нефтеперерабатывающих предприятий. Из-за приближения урагана компании уже приостанавливали производство на морских платформах в Мексиканском заливе.

Ранее Life.ru писал, что часть гостиницы, церковная башня и фрагмент здания губернаторской администрации обрушились в панамском городе Пенономе после мощного землетрясения. Серьёзные повреждения получил трёхэтажный отель Dos Continentes, также не выдержала подземных толчков одна из башен кафедрального собора Святого Иоанна Крестителя.