Более десяти атак БПЛА зафиксировали на учебном центре ЗАЭС

Учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с вечера 12 сентября более десяти раз подвергся атакам беспилотников ВСУ. Об этом сообщили представители станции.

По предварительным данным ЗАЭС, пострадавших нет. Масштабы возможных повреждений объекта уточняются.

«С вечера 12 сентября украинские формирования ведут атаки на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. На данный момент зафиксировано уже более 10 атак с применением БПЛА», — говорится в канале ЗАЭС в «Максе».

На станции подчеркнули, что учебно-тренировочный центр используется для подготовки персонала и отработки действий при нештатных и аварийных ситуациях. Сотрудники ЗАЭС назвали его частью системы обеспечения безопасности атомной станции.

В связи с этим представители станции расценили удары по центру как атаку на один из элементов системы ядерной безопасности.

Несмотря на произошедшее, ситуация на ЗАЭС остаётся под контролем. По данным станции, радиационный фон находится в пределах нормы.

Ранее ВСУ совершили нападение на транспорт с горючим, следовавший к ЗАЭС. Целью налёта стали машины, доставлявшие дизельное топливо, необходимое для стабильного функционирования атомного гиганта.