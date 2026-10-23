Более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, пострадали более десяти человек, восьмерых увезли в больницу.

Авария произошла на улице 8 Марта. После столкновения водитель иномарки оказался заблокирован в сильно повреждённом автомобиле. Информация о его состоянии пока не поступала.

Как рассказала очевидица, пассажиров автобуса после аварии выводили из салона под руки. У некоторых были травмы лица. Восемь пострадавших госпитализировали непосредственно с места происшествия.

На месте работают экстренные службы. Из-за столкновения движение по улице оказалось затруднено, образовалась большая пробка, пишет «База».

Причины аварии пока неизвестны. Официальной информации о точном количестве пострадавших и степени тяжести их травм на данный момент нет.