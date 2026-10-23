Более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, пострадали более десяти человек, восьмерых увезли в больницу.
Авария произошла на улице 8 Марта. После столкновения водитель иномарки оказался заблокирован в сильно повреждённом автомобиле. Информация о его состоянии пока не поступала.
Как рассказала очевидица, пассажиров автобуса после аварии выводили из салона под руки. У некоторых были травмы лица. Восемь пострадавших госпитализировали непосредственно с места происшествия.
На месте работают экстренные службы. Из-за столкновения движение по улице оказалось затруднено, образовалась большая пробка, пишет «База».
Причины аварии пока неизвестны. Официальной информации о точном количестве пострадавших и степени тяжести их травм на данный момент нет.
Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП с пассажирским автобусом в центре Екатеринбурга. Авария произошла 10 июня 2026 года на перекрёстке улиц Малышева и 8 Марта. Тогда автобус после столкновения с легковушкой выехал на тротуар и сбил пешеходов. Четыре человека, включая ребёнка, погибли. По факту трагедии возбудили два уголовных дела.