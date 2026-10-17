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Опубликовано 17 октября, 19:53

Более двух миллионов баррелей на борту: Ещё один подрыв танкера произошёл в Ормузе

КСИР заявил о подрыве на мине второго за день танкера в Ормузском проливе

Обложка © ТАСС / Amirhosein Khorgooi

Обложка © ТАСС / Amirhosein Khorgooi

Второй за день нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, утверждают военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным иранской стороны, судно перевозило более двух миллионов баррелей нефти.

«После столкновения с миной произошел мощный взрыв в машинном отделении судна», — говорится в заявлении КСИР в соцсети. Также известно о пожаре на борту.

По версии иранской стороны, перед прохождением пролива танкер отключил системы определения местоположения и радары. Его маршрут в КСИР назвали не согласованным с Тегераном.

Взрывы произошли на юге Ирана в районе Ормузского пролива
Взрывы произошли на юге Ирана в районе Ормузского пролива

Ранее Life.ru рассказывал о сообщении КСИР о подрыве другого танкера в Ормузском проливе. Иранская сторона также заявляла о взрыве и пожаре на судне с грузом более двух миллионов баррелей нефти.

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Татьяна Миссуми
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