Более двух миллионов баррелей на борту: Ещё один подрыв танкера произошёл в Ормузе

Второй за день нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, утверждают военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным иранской стороны, судно перевозило более двух миллионов баррелей нефти.

«После столкновения с миной произошел мощный взрыв в машинном отделении судна», — говорится в заявлении КСИР в соцсети. Также известно о пожаре на борту.

По версии иранской стороны, перед прохождением пролива танкер отключил системы определения местоположения и радары. Его маршрут в КСИР назвали не согласованным с Тегераном.