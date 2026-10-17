Более двух миллионов баррелей на борту: Ещё один подрыв танкера произошёл в Ормузе
КСИР заявил о подрыве на мине второго за день танкера в Ормузском проливе
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Второй за день нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, утверждают военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным иранской стороны, судно перевозило более двух миллионов баррелей нефти.
«После столкновения с миной произошел мощный взрыв в машинном отделении судна», — говорится в заявлении КСИР в соцсети. Также известно о пожаре на борту.
По версии иранской стороны, перед прохождением пролива танкер отключил системы определения местоположения и радары. Его маршрут в КСИР назвали не согласованным с Тегераном.
Ранее Life.ru рассказывал о сообщении КСИР о подрыве другого танкера в Ормузском проливе. Иранская сторона также заявляла о взрыве и пожаре на судне с грузом более двух миллионов баррелей нефти.