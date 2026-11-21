Больше половины россиян покупают одежду на вторичном рынке, а почти каждый второй покупатель начинает поиск нужной вещи с объявлений о перепродаже. Такими данными с «Газетой.ru» поделились аналитики площадки для цифровых объявлений.

За год продажи подержанных ноутбуков и планшетов на этой площадке выросли на 21%. При выборе техники покупатели прежде всего сравнивают характеристики. За цену новой модели среднего класса с рук нередко можно купить более мощное устройство прошлого поколения.

Эксперты также отметили интерес молодёжи к подержанным вещам. Молодые покупатели ищут на вторичном рынке альтернативу массмаркету.