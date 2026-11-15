По вещам из детства скучают 72% россиян, а 80% готовы купить их дороже, чем они стоили когда-то, показывают результаты исследования, которыми делится «Газета.ru». По данным издания, среди причин интереса к вещам из детства — тёплые воспоминания (83%), желание показать находки детям (44%) и восстановить коллекцию (37%).

Потратить до 5 тысяч рублей согласны 26% участников, от 5 до 10 тысяч — 21%, от 10 до 30 тысяч — 27%. Покупку дороже 30 тысяч допускают 26%, а дороже 50 тысяч — около 12%. Среди миллениалов 24% готовы отдать от 50 до 100 тысяч рублей.

Книги и журналы вызывают ностальгию у 16% опрошенных. Игры и приставки набрали 15%, столько же — сладости и другие продукты. Зумеры чаще вспоминают приставки (24%), миллениалы — видеоигры (38%). Поколение X скучает по книгам и журналам (23%), бумеры — по печатным изданиям (19%) и сладостям (14%).

Фигурки из киндер-сюрпризов собирали 37% респондентов, обёртки от жвачки — 31%. Наклейки и карточки с героями кино и мультфильмов набрали по 25%. У миллениалов особенно популярны были фигурки (60%) и фантики (55%). Среди представителей поколения X 42% коллекционировали монеты, среди бумеров 27% — марки.

Об утраченных коллекциях жалеют 36% опрошенных. Найти свои собрания вновь хотели бы 63%, а 23% уже пытались. Хотя бы раз поиски заканчивались неудачей у 53% участников. Для 33% препятствием стало отсутствие вещи в продаже в России, для 26% — цена. Ещё 23% не знали, где искать.