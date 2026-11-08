Наконец-то этот день настал! Россияне начали есть из хрусталя, который полвека берегли «на особый случай»
Россияне начали массово скупать советский хрусталь из-за моды на винтаж
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Хрустальные бокалы и конфетницы, которые десятилетиями пылились в советских сервантах, снова стали желанной покупкой для россиян. Причём интерес к старой посуде проявляют не только коллекционеры, но и молодёжь, увлечённая винтажем. О возвращении моды на советский хрусталь рассказал президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов в беседе с 360.ru.
По словам эксперта, у разных поколений свои причины покупать такую посуду. Молодые люди ценят необычный дизайн и ретроэстетику, а покупатели постарше видят в хрустальных вазах и бокалах напоминание о детстве, семейных праздниках и бабушкиных квартирах.
Особое место в этих воспоминаниях занимают серванты, где хранилась самая красивая посуда. Доставать её детям обычно строго запрещали, а на стол хрусталь попадал лишь по большим праздникам. Теперь те самые вещи, к которым раньше боялись прикоснуться, становятся частью современных интерьеров.
«Сейчас всё советское в тренде, они с удовольствием покупают эти предметы. На самом деле, изделия из хрусталя сделаны очень качественно», — объяснил Архипов.
Коллекционер подчеркнул, что изделия советского производства по качеству не уступают современной посуде. Именно сочетание добротного исполнения, узнаваемого дизайна и ностальгии делает старые бокалы, салатницы и конфетницы привлекательными для покупателей.
При этом возвращение хрусталя вписывается в более широкую моду на советские предметы быта. То, что ещё недавно считалось устаревшим и отправлялось на дачи, сегодня используют для сервировки стола и оформления квартир.
Интерес к такой посуде Life.ru отмечал и прежде. В материале о возвращении винтажных вещей в моду антиквар Регина Ван Влит рассказывала, что хрустальные графины вновь становятся заметной деталью сервировки, а старые бокалы из цветного стекла привлекают покупателей необычным внешним видом и историей.