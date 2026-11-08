Хрустальные бокалы и конфетницы, которые десятилетиями пылились в советских сервантах, снова стали желанной покупкой для россиян. Причём интерес к старой посуде проявляют не только коллекционеры, но и молодёжь, увлечённая винтажем. О возвращении моды на советский хрусталь рассказал президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, у разных поколений свои причины покупать такую посуду. Молодые люди ценят необычный дизайн и ретроэстетику, а покупатели постарше видят в хрустальных вазах и бокалах напоминание о детстве, семейных праздниках и бабушкиных квартирах.

Особое место в этих воспоминаниях занимают серванты, где хранилась самая красивая посуда. Доставать её детям обычно строго запрещали, а на стол хрусталь попадал лишь по большим праздникам. Теперь те самые вещи, к которым раньше боялись прикоснуться, становятся частью современных интерьеров.

«Сейчас всё советское в тренде, они с удовольствием покупают эти предметы. На самом деле, изделия из хрусталя сделаны очень качественно», — объяснил Архипов.

Коллекционер подчеркнул, что изделия советского производства по качеству не уступают современной посуде. Именно сочетание добротного исполнения, узнаваемого дизайна и ностальгии делает старые бокалы, салатницы и конфетницы привлекательными для покупателей.

При этом возвращение хрусталя вписывается в более широкую моду на советские предметы быта. То, что ещё недавно считалось устаревшим и отправлялось на дачи, сегодня используют для сервировки стола и оформления квартир.