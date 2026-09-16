Более половины россиян страдает «финансовой деменцией»

Более 70% россиян потенциально могут не замечать регулярные автоматические списания и невыгодное продление вкладов, что приводит к незаметным финансовым потерям. Федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Сергей Красноусов заявил «Газете.ru», что потребители часто перестают контролировать небольшие, но постоянные операции, продолжая оплачивать ненужные сервисы или пропуская дату окончания депозита.

По данным исследований, 74% людей не могут перечислить все свои активные подписки, а отечественные опросы показывают, что 72% пользователей оплачивают их автоматически. Ещё одним источником потерь эксперт назвал автоматическую пролонгацию вкладов. После завершения срока банк может переоформить депозит по ставке, действующей на момент продления, которая нередко оказывается заметно ниже первоначальной.

В результате вкладчик недополучает доход, даже не подозревая об изменении условий. Красноусов подчеркнул, что сама по себе автопролонгация не является нарушением и проводится в соответствии с договором, однако клиенту важно заранее отслеживать даты окончания договоров.

Чтобы избежать финансовых потерь, эксперт рекомендовал поставить напоминание за неделю до завершения вклада, проверить условия пролонгации и сравнить доходность с предложениями других банков. Также следует регулярно просматривать историю списаний в банковских приложениях и отключать неиспользуемые сервисы.

А ранее россиянам назвали важные привычки, которые сделают финансы стабильными. По словам специалиста, прежде всего нужно сформулировать цели на год и полгода, а откладывать деньги следует сразу после получения зарплаты или любого другого дохода.