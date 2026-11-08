Супруга нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева Елена за год получила более сотни штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 144 тысячи рублей. Большую часть взысканий женщина уже погасила, однако небольшой долг всё ещё остаётся. Об это сообщил Mash на спорте.

Штрафы связаны с поездками на двух автомобилях — Mercedes-Benz G-класса и Lamborghini цвета морской волны. Чаще всего нарушения фиксировали за превышение скорости. Кроме того, среди постановлений оказались неоплаченная парковка, выезд на полосу для общественного транспорта и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Всего Елена успела оплатить 102 штрафа. Непогашенными остаются ещё несколько взысканий на общую сумму около 4,5 тысячи рублей.