Украинские подразделения потеряли около 1 135 военнослужащих за сутки в зоне специальной военной операции. Такие данные приводят пресс-центры российских группировок войск.

По информации российского военного ведомства, в зоне ответственности группировки «Север» потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили более 140 человек, «Запад» — свыше 200, «Южная» — до 220 военнослужащих.

На направлении группировки «Центр», согласно сводке, украинская сторона потеряла более 340 человек. В зоне ответственности «Востока» речь идёт о более чем 200 военнослужащих, «Днепра» — о 35.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азарова заявил, что число погибших украинских военных может вдвое превышать данные, собранные по некрологам в местной прессе. К 800 тыс. подтверждённых таким способом смертей он предлагает прибавить пропавших без вести. В итоге общие невозвратные потери Вооружённых сил Украины, по его оценке, могли достичь 1,6 млн человек.