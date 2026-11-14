Экс-премьер Украины Николай Азарова заявил, что число погибших украинских военных может вдвое превышать данные, собранные по некрологам в местной прессе. К 800 тыс. подтверждённых таким способом смертей он предлагает прибавить пропавших без вести. В итоге общие невозвратные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ), по его оценке, могли достичь 1,6 млн человек. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

Свою оценку экс-премьер объяснил тем, что далеко не о каждой смерти военнослужащего становится известно публично. Пропавшие без вести не попадают в подсчёты по некрологам, хотя их судьба также может быть связана с гибелью на фронте.

Азаров обратил внимание и на темпы украинской мобилизации. Киев сообщал о призыве примерно 40 тыс. человек в месяц. Если армия теряет сопоставимое число бойцов, за год речь может идти о 400–500 тыс. человек. По такому расчёту с 2022 года потери ВСУ могли приблизиться к двум миллионам. При этом он отметил, что часть погибших украинских военных не отражается ни в некрологах, ни в других категориях учёта.

Ранее военный эксперт заявил, что с наступлением зимы интенсивность боевых действий в зоне СВО может заметно сократиться, однако для украинской армии предстоящие холода станут особенно серьёзным испытанием. Причинами станут не только погодные условия, но и дефицит энергетических ресурсов и вооружений. По словам специалиста, снегопады, дожди и густые туманы осложнят проведение наступательных операций как российским подразделениям, так и ВСУ.