С наступлением зимы интенсивность боевых действий в зоне СВО может заметно сократиться, однако для украинской армии предстоящие холода станут особенно серьёзным испытанием. Причинами станут не только погодные условия, но и дефицит энергетических ресурсов и вооружений. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru представил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По словам специалиста, снегопады, дожди и густые туманы осложнят проведение наступательных операций как российским подразделениям, так и ВСУ. Дополнительным фактором станет изменение условий маскировки на местности. В результате противоборствующие стороны могут перейти к более осторожной тактике, стремясь минимизировать потери личного состава.

«Стороны будут вести менее активные действия с целью сохранения жизней военнослужащих», — отметил Матвийчук.

При этом эксперт считает, что украинским войскам придётся столкнуться с дополнительными трудностями. Ограниченные запасы газа, нестабильная работа энергетической системы и проблемы с европейскими поставками военной техники способны значительно ухудшить положение ВСУ. Особенно тяжело эти обстоятельства могут сказаться на подразделениях, ведущих позиционные бои в окопах.