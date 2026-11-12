Недавно призванных украинских военнослужащих можно отличить от остальных бойцов ВСУ по цвету повязок на форме. О такой системе маркировки рассказал ТАСС российский военнослужащий с позывным Эвенк, участвовавший в боях на Запорожском направлении.

По наблюдениям бойца, среди украинских военных на передовых позициях было немало людей, попавших в армию совсем недавно. Он считает, что командование ВСУ использует таких солдат как расходный материал.

«Там находились, в основном, мобилизованные, видно, что недавно. Их выделяют цветом повязки. Эти люди у них как расходный материал», — рассказал Эвенк.

Военнослужащий служит в 5-й танковой бригаде 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток». По его словам, аналогичную картину российские бойцы наблюдали во время боёв за Воскресенку в Запорожской области.

Ранее Life.ru сообщал, что украинский командир потребовал мобилизовать с 18 лет. По его словам, молодые украинцы также должны участвовать в боевых действиях, а нежелание идти в армию не может служить основанием для освобождения от мобилизации.