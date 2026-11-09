На Украине предложили снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. С такой инициативой выступил начальник штаба Третьего армейского корпуса ВСУ Пётр Горбатенко, известный под позывным Ролло. Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Выступаю и всегда выступал [за такое решение]. Люди, которые боятся мобилизации, не идут, придумывают причины — чем вы лучше нас? Почему ваша жизнь дороже жизни моих побратимов, меня?» — заявил Горбатенко.

Военный считает, что молодые украинцы также должны участвовать в боевых действиях. По его мнению, нежелание граждан идти в армию не может служить основанием для освобождения от мобилизации. Горбатенко и раньше выступал за призыв 18–20-летних, включая студентов.

Ранее Life.ru сообщал, что в спецназе «Ахмат» допустили снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Начальник разведки подразделения с позывным Аид предположил, что украинские власти могут сначала снизить возрастную планку до 21 года, а затем начать призывать совершеннолетних граждан.

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