Украинские власти могут в дальнейшем снизить возраст мобилизации до 21 года, а затем и до 18 лет. Такой сценарий, по мнению российской стороны, указывает на подготовку Киева к затяжному военному конфликту. Об этом ТАСС заявил начальник разведки спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным Аид.

«Я думаю, что в скором времени начнут призывать 21-летних, потом 18-летних», — сказал военнослужащий.

По мнению Аида, украинское руководство постепенно расширяет возрастные рамки для привлечения граждан к военной службе. Он предположил, что в дальнейшем власти могут рассчитывать и на нынешних 16-летних подростков, которые через несколько лет достигнут совершеннолетия.

Собеседник агентства считает, что подобные шаги свидетельствуют о намерении Киева продолжать боевые действия в течение длительного времени. При этом он не исключил, что украинские власти в будущем могут приступить к мобилизации женщин.

Аид также выразил сомнение в заявлениях украинского руководства о стремлении к мирному урегулированию. По его оценке, власти страны намерены удерживать свои позиции независимо от последствий конфликта. Военнослужащий подчеркнул, что основную цену за продолжение боевых действий платят молодые украинцы.

Ранее сообщалось, что на Украине решили усилить проверки университетов и колледжей из-за роста числа студентов старше 25 лет. Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал, что власти намерены выявить случаи фиктивного обучения ради получения отсрочки от мобилизации. По данным ведомства, в 2021–2022 учебном году в этой возрастной категории насчитывалось около 30 тысяч учащихся, а теперь их число достигло 217 770 человек. В некоторых образовательных учреждениях доля студентов старше 25 лет составляет до 98%.