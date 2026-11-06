В Раде заявили о пытках украинцев непризывного возраста для мобилизации
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На Украине молодых мужчин младше 25 лет похищают прямо на улицах и заставляют подписывать контракты с ВСУ. По словам депутата Верховной рады Артёма Дмитрука, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) используют пытки, психологическое давление и психотропные препараты. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.
«Схема распространённая и давно уже отработанная. Молодых ребят, которые ещё не подлежат мобилизации, — до 25 лет, неважно, 18 им, 20 или 23 года, — попросту похищают на улице и привозят в пыточные ТЦК. Там с ними проводят «специальную работу». Им дают различного рода психотропные вещества. И уже в таком состоянии, под пытками, психологическим давлением и воздействием препаратов они подписывают документы о прохождении военной службы», — заявил Дмитрук.
Депутат утверждает, что таким способом мужчин, которые ещё не достигли мобилизационного возраста, оформляют на военную службу как добровольцев. При этом родители нередко узнают о подписании контракта уже после того, как изменить ситуацию практически невозможно.
Поводом для заявления стало видео, которое распространили украинские СМИ. На записи жительница Одессы рассказывает, что её 23-летнего сына насильно удерживают на одном из объектов ТЦК в Киеве и требуют заключить контракт с ВСУ.
Ранее депутат Верховной рады Фёдор Вениславский признал, что украинской армии становится всё труднее находить добровольцев. По его словам, за годы боевых действий население устало от конфликта, поэтому полностью отказаться от обязательной мобилизации в пользу контрактного набора сейчас не получится.