На Украине молодых мужчин младше 25 лет похищают прямо на улицах и заставляют подписывать контракты с ВСУ. По словам депутата Верховной рады Артёма Дмитрука, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) используют пытки, психологическое давление и психотропные препараты. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.

«Схема распространённая и давно уже отработанная. Молодых ребят, которые ещё не подлежат мобилизации, — до 25 лет, неважно, 18 им, 20 или 23 года, — попросту похищают на улице и привозят в пыточные ТЦК. Там с ними проводят «специальную работу». Им дают различного рода психотропные вещества. И уже в таком состоянии, под пытками, психологическим давлением и воздействием препаратов они подписывают документы о прохождении военной службы», — заявил Дмитрук.

Депутат утверждает, что таким способом мужчин, которые ещё не достигли мобилизационного возраста, оформляют на военную службу как добровольцев. При этом родители нередко узнают о подписании контракта уже после того, как изменить ситуацию практически невозможно.

Поводом для заявления стало видео, которое распространили украинские СМИ. На записи жительница Одессы рассказывает, что её 23-летнего сына насильно удерживают на одном из объектов ТЦК в Киеве и требуют заключить контракт с ВСУ.