Украинцы всё чаще отказываются от военной службы из-за страха погибнуть или получить тяжёлые ранения, а также недоверия к армии. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью журналисту Жану Новосельцеву, комментируя ситуацию с мобилизацией.

«Люди не хотят воевать, у нас глобальное недоверие армии. Люди не просто так считают, что если они туда попали, то выйдут или калекой, или двухсотым», — подчеркнула парламентарий.

По словам Скороход, смена главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на Михаила Драпатого не привела к заметным изменениям в системе мобилизации. Депутат утверждает, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) продолжают принудительно доставлять мужчин в военкоматы, а выполнение планов зачастую существует лишь в отчётах.

В качестве примера она привела октябрьскую статистику. Как заявила Скороход, около десяти тысяч военнослужащих, самовольно оставивших части, были задержаны и возвращены на службу. При этом их возвращение якобы представили как выполнение плана по привлечению новых людей в армию.

Парламентарий также связала снижение готовности украинцев служить с неравным отношением к гражданам. По её оценке, в начале конфликта добровольцев было значительно больше, однако со временем отношение к мобилизации изменилось. Одной из причин Скороход назвала представление о том, что обеспеченные люди могут избежать службы, тогда как остальные сталкиваются с принудительными мерами.