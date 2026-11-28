Болельщики турецкого футбольного клуба «Бешикташ» и израильского «Хапоэля» из Беэр-Шевы устроили потасовку в международном аэропорту Батуми. В конфликт вмешались грузинские правоохранители, которые не допустили его перехода в побоище, сообщает The Jerusalem Post.

Конфликт болельщиков клубов «Бешикташ» и «Хапоэль» в аэропорту Батуми. Видео © X / vesti__az

Из-за неблагоприятных погодных условий болельщики обеих команд не смогли своевременно покинуть Грузию. По словам очевидцев, турецкие фанаты выкрикивали антиизраильские лозунги и размахивали флагами. В ответ сторонники «Хапоэля» развернули израильский флаг, после чего обстановка накалилась.

Футболисты и сотрудники израильского клуба в конфликте не участвовали. Они находились в отдельном помещении аэропорта под усиленной охраной. Сотрудникам службы безопасности удалось предотвратить перерастание конфликта в массовую драку.