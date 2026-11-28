Болельщики «Бешикташа» и «Хапоэля» устроили потасовку в аэропорту Батуми
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Болельщики турецкого футбольного клуба «Бешикташ» и израильского «Хапоэля» из Беэр-Шевы устроили потасовку в международном аэропорту Батуми. В конфликт вмешались грузинские правоохранители, которые не допустили его перехода в побоище, сообщает The Jerusalem Post.
Конфликт болельщиков клубов «Бешикташ» и «Хапоэль» в аэропорту Батуми. Видео © X / vesti__az
Из-за неблагоприятных погодных условий болельщики обеих команд не смогли своевременно покинуть Грузию. По словам очевидцев, турецкие фанаты выкрикивали антиизраильские лозунги и размахивали флагами. В ответ сторонники «Хапоэля» развернули израильский флаг, после чего обстановка накалилась.
Футболисты и сотрудники израильского клуба в конфликте не участвовали. Они находились в отдельном помещении аэропорта под усиленной охраной. Сотрудникам службы безопасности удалось предотвратить перерастание конфликта в массовую драку.
Напомним, 26 ноября встречу «Бешикташа» и «Хапоэля» в рамках Лиги Европы УЕФА пришлось прервать примерно на полчаса из-за беспорядков на трибунах. Турецкие болельщики повредили имущество стадиона и бросали в полицейских вырванные сиденья. В результате столкновений пострадали трое правоохранителей, а 16 фанатов задержали. Впоследствии МИД Турции вызвал посла Грузии из-за действий полиции в отношении болельщиков. Руководство «Бешикташа» также направило обращения в УЕФА и турецкое генеральное консульство в Батуми.