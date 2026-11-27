МИД Турции вызвал посла Грузии из-за столкновений с фанатами в Батуми
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Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Грузии Арчила Каландию после столкновений полиции с болельщиками «Бешикташа» в Батуми. Анкара потребовала расследовать обстоятельства произошедшего, передаёт Habertürk со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Турецкая сторона представила дипломату материалы, касающиеся инцидента, и потребовала привлечь к ответственности виновных в чрезмерном, по её оценке, применении силы против граждан Турции.
Руководство «Бешикташа» направило обращения в УЕФА и турецкое генконсульство в Батуми. Ситуацию с президентом клуба Сердалом Адалы также обсудил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
В МВД Грузии, в свою очередь, заявили, что столкновения начались ещё до футбольного матча. По версии ведомства, фанаты не реагировали на законные требования правоохранителей, бросали в них различные предметы и повреждали инфраструктуру стадиона. Пострадали трое полицейских.
Напомним, встречу турецкого «Бешикташа» и израильского «Хапоэля» из Беэр-Шевы 26 ноября пришлось прервать примерно на полчаса. Впоследствии в УЕФА заявили, что вмешательство полиции последовало за столкновениями между самими болельщиками турецкой команды. Сегодня всех 16 задержанных после беспорядков фанатов отпустили на свободу. Грузинские власти обеспечили турецким гражданам возможность беспрепятственно вернуться на родину.
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