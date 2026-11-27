Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Грузии Арчила Каландию после столкновений полиции с болельщиками «Бешикташа» в Батуми. Анкара потребовала расследовать обстоятельства произошедшего, передаёт Habertürk со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Турецкая сторона представила дипломату материалы, касающиеся инцидента, и потребовала привлечь к ответственности виновных в чрезмерном, по её оценке, применении силы против граждан Турции.

Руководство «Бешикташа» направило обращения в УЕФА и турецкое генконсульство в Батуми. Ситуацию с президентом клуба Сердалом Адалы также обсудил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

В МВД Грузии, в свою очередь, заявили, что столкновения начались ещё до футбольного матча. По версии ведомства, фанаты не реагировали на законные требования правоохранителей, бросали в них различные предметы и повреждали инфраструктуру стадиона. Пострадали трое полицейских.