Появление грузинского флага в Москве стало бы поводом для гордости. Такую позицию высказал журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Политик пояснил, что национальная символика вызывает у него гордость независимо от того, в какой стране она представлена. Поэтому он положительно отнёсся к перспективе появления грузинского флага в российской столице, если там состоятся новые переговоры между Москвой и Тбилиси.

Речь идёт о возможной встрече специального представителя грузинского премьера Георгия Зурабашвили и заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина. Папуашвили поддержал продолжение контактов между странами, подчеркнув, что переговоры должны оставаться прозрачными.

При этом спикер парламента считает главным препятствием для полноценного восстановления добрососедских отношений территориальный вопрос. По его словам, Тбилиси по-прежнему рассматривает действия России в отношении спорных территорий как оккупацию. Папуашвили также призвал Москву определиться, какие отношения она намерена выстраивать с Грузией.

Напомним, первый раунд возобновлённого прямого диалога состоялся 19 ноября в Минске. По его итогам Москва и Тбилиси договорились проводить встречи на регулярной основе. Стороны также обсудили расширение поставок грузинской сельхозпродукции и вина на российский рынок и выдачу дополнительных разрешений на автомобильные перевозки.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил проводить следующие переговоры поочерёдно в Москве и Тбилиси. По его мнению, такой формат позволит обеим сторонам принимать дипломатические делегации в своих столицах.