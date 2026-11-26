Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил за проведение российско-грузинских переговоров в Москве и Тбилиси. Его заявление приводит издание «Грузия Online».

Речь идёт о встречах спецпредставителя грузинского премьера по вопросам отношений с Россией Георгия Зурабашвили и заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина. Принципиальным условием такого формата Кобахидзе назвал чередование площадок для переговоров — стороны должны поочерёдно принимать друг друга в своих столицах.

Напомним, 19 ноября в Минске состоялась первая встреча дипломатов в рамках возобновлённого прямого диалога двух стран. По её итогам Галузин положительно оценил результаты переговоров и сообщил о договорённости проводить такие встречи на регулярной основе.

Ранее министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили призвала не бояться прямого диалога с Россией. По её мнению, без переговоров невозможно решить накопившиеся между двумя странами проблемы.