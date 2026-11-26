Семь грузинских производителей напитков, в том числе вина, попали под российские санкции. Об этом сообщил первый заместитель главы МИД Грузии Георгий Зурабашвили в эфире телеканала «Имеди».

По словам дипломата, вопрос снятия ограничений стал для Тбилиси ключевым на переговорах с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, которые состоялись 19 ноября в Минске.

Как утверждает Зурабашвили, российская сторона назвала три причины введения ограничений: претензии к качеству продукции, предполагаемое финансирование Украины и распространение антироссийских нарративов.

В Тбилиси обвинения отвергли, сославшись на наличие у грузинского вина международных сертификатов качества. Причастность предприятий к финансовой поддержке Киева и антироссийской пропаганде дипломат также отрицает.

При этом, по словам Зурабашвили, вместо ожидаемой отмены ограничений он получил от Галузина предупреждение о возможном введении санкций ещё против двух винодельческих компаний.

Напомним, в октябре Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот вин производителей «Телиани Вели», «Тбилвино», «Братья Асканели» и «Вайнмен», а также ряда других напитков. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе тогда выразил надежду на пересмотр решения. Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отрицала политическую подоплёку введённых ограничений.