Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией и приветствует готовность Тбилиси поддерживать контакты с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Гомеле по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал прагматичным подход грузинской стороны к взаимодействию с Россией. По его словам, такой курс отвечает интересам обеих стран.

«Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией. Я приветствую недавно сделанное заявление министра иностранных дел Грузии о том, что не надо бояться контактов с Российской Федерацией», — сказал Лавров.

Министр также поблагодарил белорусскую сторону за предоставление площадки для переговоров между представителями Москвы и Тбилиси.

Речь идёт о встрече заместителя главы МИД России Михаила Галузина со специальным представителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили. Она состоялась 19 ноября в Минске в рамках возобновлённого прямого диалога двух стран. Стороны обсудили торгово-экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество, а также вопросы региональной безопасности. По итогам встречи была достигнута договорённость продолжить контакты.