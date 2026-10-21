Вино без политики: Захарова развеяла слухи вокруг ограничений на грузинский алкоголь

Никакой связи между ограничением ввоза грузинских напитков и политикой нет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге отвергла подобные предположения, назвав разговоры о скрытых мотивах обычными домыслами.

Поводом для обсуждения стал временный запрет на поставки и продажу продукции отдельных производителей из Грузии. Под ограничения попали как алкогольные, так и безалкогольные товары. Роспотребнадзор объяснил своё решение несоответствием установленным требованиям качества и безопасности.

«Никакой политической подоплеки нет. Я думаю, что это всё какие-то просто домыслы», — сказала Захарова.

Ранее Life.ru сообщал о реакции грузинских властей на запрет поставок вина и других напитков в Россию. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе 17 октября выразил надежду, что принятое решение удастся пересмотреть. По его словам, Тбилиси уже занимается этим вопросом и рассчитывает добиться снятия ограничений. Поводом стало распоряжение Роспотребнадзора, который 10 октября приостановил ввоз и оборот продукции ряда местных производителей. Под запрет попали отдельные марки вин, коньяк, пиво, газированные напитки и минеральная вода «Набеглави». Основанием для таких мер стали выявленные несоответствия обязательным требованиям качества и безопасности товаров.